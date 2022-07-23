شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس فى ذكرى ثورة 23 يوليو: نكتب تاريخا جديدا نحو حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، التى نستلهم منها آمال وطموحات مستقبل مشرق وحياة كريمة للمصريين.

ووجهت عضو مجلس النواب، تحية واجبة في هذا اليوم إلى الراحل الزعيم جمال عبد الناصر، وجنوده من ثوار يوليو 1952، الذين حملوا أرواحهم علي اكتافهم، لتكون فداء لتحرير مصر من الملكية والاحتلال الإنجليزيـ وتعود مصر سيدة الشرق إلي مكانتها المعهوده تعلو ولا يعلي عليها.

وتابعت قائلة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "علينا أن نُعلم أولادنا أننا نحيا في بلد شعبها استطاع أن يغير مسار حياته.. ويكتب تاريخا جديدا ليخلق واقعا هدفه العدالة الاجتماعية لننعم به نحن الآن.. وعلينا أن نعترف أنه دون جيش مصر ما كنا لنحيا اليوم حياه كريمة ".