شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حفظة القرآن ومبادرة "اختار كليتك".. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت في البداية، خلال زيارة المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إلي محافظة كفر الشيخ، حيث عقد اللقاء التنظيمي بأمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك في إطار سلسلة الجولات التي يجريها المهندس أشرف رشاد، للمحافظات لبحث خطة عمل المرحلة القادمة، وكذلك التعرف على كشف حساب المرحلة الماضية، حضر اللقاء، اللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، وفوزي الرفاعي أمين المحافظة، وعلي أبو شوشة الأمين العام المساعد، وأحمد جعفر أمين التنظيم، وأمناء المراكز والأقسام.

وتناول اللقاء التباحث بشأن أجندة العمل وكذلك خريطة المبادرات المجتمعية التي تستهدف المواطنين الأولى بالرعاية.

وعلى هامش زيارته، شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، من أطفال قرية نصرة بمركز كفر الشيخ، بحضور الطلاب والطالبات من حفظة الكتاب بمختلف الفئات العمرية وأسرهم وذويهم.

وقال الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، "سعدت وامتلأت نفسي ومشاعري فخرًا بالمشاركة اليوم في حفل تكريم حفظة كتاب الله، مضيفاً لقد كان يومًا طيبًا مع هذا النشىء الطيب الكريم حاملي كتاب الله؛ تلك المعجزة الباقية الخالدة على مرّ الزمان، موجهاً التحية والتقدير لجميع قادة ونواب المحافظة، وللنائب عبد السميع يوسف عضو مجلس الشيوخ راعي الاحتفالية".

وفي محافظة الغربية،

عقدت أمانة السياحة والاثار بمركز زفتي، ندوة طبية بعنوان "بقايا من بقاياه" حول المتحول الجديد لفيروس كورونا اميكرون ومدي خطورته في هذه المرحلة وما هي طرق الوقاية والعلاج، وتناول الأطباء المشاركون في الندوة إلى ضرورة أخذ الحيطة والتعامل مع أى دور برد ولو بسيط، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل، وأشار الأطباء إلي أن الوضع حتي الآن مطمئن، وجميع الاطقم الطبية بذلت مجهود كبير في المراحل السابقة للفيروس وعلي اتم الاستعداد لمواجهة اي تطورات في الأيام القادمة، وأكد الأطباء، علي ضرورة التمسك بالإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية للحد من الانتشار كما اوصوا بضرورة اخذ اللقاح، ومن جانب أخر، تواصل أمانة مدينة زفتي، لليوم الخامس علي التوالي حملتها "معاً نطمئن"، في مقر الوحدة الحزبية للحي البحري، حيث نظمت حملة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين بمكان ثابت بمقر الوحدة الحزبية، لتلقي الجرعة الأولي والثانية والثالثة، وتعمل الحملة يوميا لخدمة أهالي مدينه زفتي وخدمة كبار السن والوصول لهم إلى منازلهم إن لزم الأمر وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وحزب مستقبل وطن.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم الحوامدية، ندوة تثقيفية عن دور حزب مستقبل وطن فى دعم مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ذلك تفعيلًا لمبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقتها أمانة المركزية بالحزب، وبالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية عن دائرة القسم، ولاقت استحسان الحضور حيث نظمت الفاعلية بحضور عدد من السيدات من أهالي مدينة الحوامدية، ومن جانبه، كرمت أمانة قسم الوراق، فضيلة الدكتور وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، كما تم مناقشة كل الأمور الخاصة بالمساجد سواء الفرش والتجهيزات الخاصة بالمناسبات والجمع وغيرها من الأمور الدينية، وفي سياق متصل، تواصل أمانة مركز أطفيح تنظيم قافلة طبية مجانية تضم عدد من التخصصات أبرزها "باطنة- رمد- جهاز هضمي وكبد- تحاليل طبية"، والتي أقيمت بقرية الرقة البحرية "الزرابى"، وفي نفس السياق، أطلقت أمانة قسم إمبابة، مبادرة" أولادنا مستقبل الوطن"، وتهدف إلى نشر الوعى لدى الاسرة المصرية والمجتمع ككل بالقيم المصرية العريقة والعادات السليمة التى تربت عليها الاجيال جيلاً بعد جيل و تحديد نقاط الخلال التى يعاني منها أطفالنا في مختلف المجالات وسرعة العمل على حلها لإعادة العلاقة الإيجابية بين الأسرة وأولادها.

وفي محافظة الأقصر،

أطلقت أمانة المرآة بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "اختار كليتك"، وذلك لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية المقبلين على المرحلة الجامعية، يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو، بمقر أمانة الحزب في شارع المحطة عمارة فندق السلام.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، للأهالي البسطاء والأكثر احتياجاً، في قرية القناطرين، وضمت تخصصات الباطنة والسكر والتحاليل الطبية، وذلك ضمن سلسلة الفاعليات والقوافل التى تتبناها أمانة الحزب بالمركز لتكون رساله اهتمام خاص لمرضى السكري، حيث قامت القافلة بتقديم الكشف المجانى لعدد 100 حالة إضافة لعمل تحاليل سكر مجانا لعدد 80 حالة، هذا وتستمر خدمة القوافل الطبية بالحزب لخدمه اهالينا بمركز اشمون.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز باريس، عيادة طبية مجانية في تخصص الأنف والإذن والحنجرة، لأبناء قرية درب الأربعين 2 جنوب المركز، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ43 حالة مرضية من أبناء المركز بالتعاون مع إخصائي أنف وأذن وحنجرة، ومن المقرر تنفيذ عدة عيادات طبية مجانية في ضواحي وأحياء مدينة باريس سكنية، وفي قرى المركز خاصة البعيدة منها والنائية خلال الفترة الحالية بالتعاون مع أطباء وطنيين مخلصين وشرفاء من المحافظة ومن خارجها بهدف تخفيف العبء عن كاهل أبناء المحافظة في إطار دور الحزب لمساعدة المواطنين في كافة مناحي الحياة، ومن جانبه أعلنت أمانة مركز الداخلة، عن تنظيم دورة إسعافات أولية اليوم الموافق 23/7/2022 بجمعية تنمية المجتمع بقرية اسمنت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.

وفي محافظة بورسعيد،

تواصل أمانة قسم الشرق، في إطلاق القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع مستشفى الرحمة بالمحافظة، وكانت أمانة الشرق قد أعلنت ثاني القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي، وكان الحجز عن طريق رقم هاتف 01203338845 أو التسجيل بالمقر الرئيسي للحزب، ولقيت الفعالية استجابة كبيرة من الأهالي وبالفعل تم الكشف على عشرات الحالات وتحديد طرق العلاج لها، لافتاً إلى أن المبادرة مستمرة خلال الأسابيع القادمة بتخصصات مختلفة وفقاً لاحتياجات المواطنين خاصة الأكثر احتياجاً.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة مدينة سفاجا، ندوة عن دور الآباء والأمهات في تربية الأبناء في عصر التحديات، وتهدف إلي زيادة الوعى لدى الآباء والأمهات باهمية التربية السليمة الصحيحة للأبناء لكى يخرج جيل قادر على تحمل المسئولية، وناقشت الندوة موضوع التربية موضوع مهم وحساس لأنه يمس الإنسان باعماقة كما أنه يحدد الى حد كبير مستقبلة لذلك من الضرورى توضيح الأسس الهامة فى التربية، وأكد المشاركون في الندوة علي إنه يجب على الوالدين الإنتباه إلى كافة السلوكيات التى تساعد على تنشئة طفل مستقل واثق من نفسة وقادر على مواجهة كل مناحى الحياة والتعامل معها من خلال العلم والتكنولوجيا والعادات.

وفي محافظة السويس،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، المرحلة الثانية من مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، بالكشف مجاناً علي أهالي المحافظة في جميع التخصصات الطبية، حيث تجري المرحلة الثانية في تخصص "الأمراض الجلدية"، بالمجان، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26/7/2022، من الساعة 6 مساء وحتي الساعة 10 مساء، بمقر الحزب بالمحروسة الملاحة الجديدة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.