مستشارية الأمن القومي تكذب وثيقة متداولة

وقالت المستشارية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الوثيقة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لاأساس لها من الصحة، وهي وثيقة مزورة يمكن التعرف عليها بسهولة".

وأهابت، بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء من يريد تزوير الحقائق لغاية التسقيط السياسي، في مرحلة حساسة تتطلب تكاتف الجميع.



أدناه الوثيقة: