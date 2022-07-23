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انت الان تتابع خبر مستشارية الأمن القومي تكذب وثيقة متداولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - فندت مستشارية الأمن القومي، اليوم السبت، مزاعم وثيقة متداولة.
وقالت المستشارية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الوثيقة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لاأساس لها من الصحة، وهي وثيقة مزورة يمكن التعرف عليها بسهولة".
وأهابت، بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء من يريد تزوير الحقائق لغاية التسقيط السياسي، في مرحلة حساسة تتطلب تكاتف الجميع.
أدناه الوثيقة:
وأهابت، بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء من يريد تزوير الحقائق لغاية التسقيط السياسي، في مرحلة حساسة تتطلب تكاتف الجميع.
أدناه الوثيقة: