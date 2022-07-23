شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مضيفا أن تلك الذكرى تجسد عبقرية العلاقة بين الجيش المصري وشعبه، فهي علاقة فريدة من نوعها أثبتت عبر التاريخ أنه لا قوة مهما كانت تستطيع أن تهدد استقرار وأمان وطننا الغالي مصر.

وتابعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى:"كل عام وشعب مصر بخير، ووطننا الغالي في استقرار وازدهار دائم".