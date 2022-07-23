طائرة العراق تتجاوز الإمارات في غرب آسيا للشباب

وعلى الرغم من تقدم المنتخب الإماراتي بالشوط الأول، إلا أن لاعبي العراق نجحوا من قلب الطاولة والظفر بالأشواط الثلاثة وبفارق كبير من النقاط.

بهذه النتيجة، عوض المنتخب العراقي خسارته في مباراة الافتتاح أمام البحرين (1-3)، فيما تعرض الأبيض الإماراتي للهزيمة الأولى، بعد أن فاز على الأردن (3-1).



ويلعب العراق مباراته الثالثة غدا الأحد أمام الأردن، فيما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره اللبناني في اليوم ذاته.