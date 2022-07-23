نائب مستقل: تأخر تشكيل الحكومة سبب الانتهاكات التي تتعرض لها الدولة

وقال المعموري لـ الخليج 365، إن "النواب المستقلين متجهين نحو المعارضة لتمكين الدور الرقابي وأدوات الرقابة داخل البرلمان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك نواب مستقلين آخرين يؤيدون المشاركة في تشكيل الحكومة عبر الدخول مع الكتلة الأكبر "وهذا الأمر يعنيهم".ولفت النائب المستقل، إلى أن "تأخير تشكيل الحكومة يعتبر انتهاكاً لكافة المدد الدستورية"، مبيناً أن "ما يحدث الآن في العراق من انتهاكات تعود لاستضعاف الدولة والخلافات بين الأطراف السياسية".

ودعا المعموري، كافة القوى السياسية إلى نحمل مسؤولياتها، مؤكداً: "العراق في خطر بسبب الخلافات السياسية والمحاصصة".

وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية منذ إجراء الانتخابات النيابية في 10 من تشرين الأول الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة.

