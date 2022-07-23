انت الان تتابع خبر الصحة تصدر بياناً بشأن جرحى الاعتداء التركي على دهوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، استقبال 7 من جرحى الاعتداء التركي الذي استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك، فيما أكدت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجهم.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "باشراف ومتابعة وزير الصحة هاني العقابي تم نقل عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفيات دهوك الى مدينة الطب ببغداد وعددهم ٧ جرحى".
وأكدت الصحة، "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم في مؤسساتها الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام".
ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا و 29 جريحاً.
وأكدت الصحة، "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم في مؤسساتها الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام".
ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا و 29 جريحاً.