بعدما رفضت مصافحته.. مرسوم ملكي بإقالة وزيرة الثقافة البحرينية بسبب السفير الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار قرار إقالة وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بن محمد آل خليفة، جدلاً واسعًا في الوطن العربي، وذلك بعدما تم الكشف عن السبب الرئيسي وراء قرار الإقالة، وهو "رفضها لعملية التطبيع ومصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة إيتان نانية.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن الوزيرة، التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من من 20 عاما، خرجت لتعبر عن رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأمريكي، في منزله في العاصمة البحرينية.

وفي الواقعة التي حدثت في الـ16 من يونيو الماضي، حضرت الوزيرة مي بنت محمد، عزاء والد السفير الأمريكي في المنامة، وحضره عدد كبير من السفراء والمسئولين من بينهم السفير الإسرائيلي في البحرين.

وأثناء مصافحة الوزيرة عدد من المسئولين، علمت مي بنت محمد بجنسية السفير الإسرائيلي فرفضت مصافحته، قبل أن تقرر الانسحاب من المكان، مطالبة السفارة الأمريكية عدم نشر أية صورة لها.

والخميس الماضي، أصدر ملك البحرين، مرسومًا بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار، إثر إقالة الشيخة مي من المنصب.

مواقف ضد الاحتلال

يشار إلى أن الشيخة مي بنت محمد لها مواقف رافضة للاحتلال الإسرائيلي، وداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضت تهويد أحياء قديمة في العاصمة البحرينية، كما رفضت السماح لمستثمرين يهود بتشييد حي يهودي من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي في المنامة.

وأمس الجمعة، وجهت الشيخة مي رسالة إلى محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا".

جدير بالذكر أن الشيخة مي تولت منصب رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار من فبراير عام 2015، علما كما شغلت أيضًا منصب وزيرة الثقافة بين عامي 2010-2014 ووزيرة الثقافة والإعلام بين عامي 2008-2010 . وهي باحثة وكاتبة في مجال التاريخ.