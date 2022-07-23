شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": ثورة 23 يوليو حررت مصر من التبعية.. و30 يونيو مكملة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب الشعب الجمهوري، أمانة الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو، غيرت وجه مصر وخلصت البلاد من زمن الاستعباد، وحرّرت الوطن من تابعيته لاستقلاله، بعد تصدّي قياداتها للفساد والإقطاع وكتابة نهاية الاحتلال الإنجليزي.

واعتبر الحزب في بيان له، اليوم السبت، أن ثورة 30 يونيو مُكملة لثورة 23 يوليو، لأنها وضعت نهاية للتطرف والإرهاب وخلصت مصر من الإخوان، ومخططاتهم في هلاك الدولة وتحويلها إلى ولاية تابعة لدول الغرب.

وقال المستشار أحمد حبيب، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، خلال احتفالية الحزب الحاشدة في محافظة الجيزة، اليوم بمناسبة الذكرى الـ70 للثورة، إن ثورة 23 يوليو ستظل دائما وأبدا إنجازاتها حاضرة في ذهن المصريين، ومحفل تاريخى بعد أن جسدت تلاحم الشعب المصرى وجيشه وشرطته دفاعا عن مصر والقضاء على الفساد.

وأضاف أن ثورة يوليو أرست مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وغيّرت وجه مصر والمنطقة العربية والإفريقية، دفاعا عن حرية الشعوب وحق كل إنسان في حياة حرة كريمة، وتخلّص الشعوب من الاحتلال وهيمنته، ومنحها سيادتها وكرامتها.

ونظّم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، احتفالية كبيرة بمناسبة ثورة 23 يوليو، بحضور قيادت الحزب وعلى رأسهم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، والمستشار أحمد حبيب أمين الحزب بالجيزة، وجمال الشريف أمين التنظيم بالجيزة، واللواء بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني السابق.