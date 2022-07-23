شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب الأزمة الأوكرانية.. "فيكتور أوربان" يحث أوروبا على اختيار استراتيجية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حث رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم، أوروبا على اختيار استراتيجية جديدة تهدف إلى السلام فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

أبرز ما جاء في خطاب فيكتور أوربان



وقال أوربان في خطاب ألقاه في مدينة بييلي توشناد الرومانية: يجب ألا تتوهم هنغاريا بأن بإمكانها التأثير على إستراتيجية الغرب. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بالشرف والأخلاق بالنسبة لنا أن نعلن موقفنا الذي مفاده أن هناك حاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة تهدف إلى السلام وصياغة اقتراح جيد للسلام".

وأضاف: "ليست مهمة الاتحاد الأوروبي في أنه يقف إلى جانب ما، بل في أن يقف بين روسيا وأوكرانيا".

وشدد على أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، لا تعمل، مذكر أن العقوبات لم تزعزع الاستقرار في موسكو، في حين خسرت أوروبا 4 حكومات، وهي في أزمة اقتصادية وسياسية.



اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بوجود صعوبات في مجال الإمدادات "الدائرية" للدبابات لأوكرانيا، الأمر الذي اتفقت عليه ألمانيا وبولندا.



وجاء تصريح بيربوك في ضوء اتهامات الجانب البولندي، حيث أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، شيمون شينكوفسكي فيل سينك، في حديثه لمجلة "Spiegel" أن الوعود الألمانية بشأن التبادل الدائري للدبابات "اتضح أنها مناورة خادعة".

ومصطلح "التبادل الدائري" يعني أن تقوم ألمانيا بتزويد بولندا بالدبابات، مقابل أن تقوم الأخيرة بتقديم دباباتها السوفيتية لأوكرانيا التي يجيد استخدامها عادة العسكريون الأوكرانيون.

وقالت بيربوك في حديثها لصحيفة "Bild": "إذا لم يكن هذا الطريق صحيحا فيجب علينا أن نبحث كيف يمكننا مساعدتها (أوكرانيا) بطريقة أخرى".

وأضافت أن "الإمدادات الدائرية "على ما يبدو تعمل ليس كما كان مخططا سابقا"، مشيرة إلى أنه "في مثل هذه الحالة لن يخدع أحد جيرانه الأوروبيين". ودققت أنه كان من الواضح منذ البداية أن الدبابات لا يمكن استبدالها بـ "بإشارة واحدة من أصبع".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها بولندا السلطات الألمانية بسبب ما يزعم من عدم تنفيذ وعودها بشأن توريد الدبابات: ففي وقت سابق أدلى الرئيس البولندي، أندجي دودا، بتصريح مماثل في منتدى دافوس.

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الإدارة الأمريكية لن تقدم لأوكرانيا صواريخ مداها 300 كلم لراجمات الصواريخ HIMARS.

وقال ساليفان خلال منتدى أسبن الأمني، يوم الجمعة، إن "هناك بعض الوسائل التي ألمح الرئيس (بايدن) إلى أنه غير مستعد لتقديمها، بما في ذلك صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم".

وأضاف أن الرئيس بايدن "يعتقد أنه مع أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو عمل كل ما في وسعها لدعم أوكرانيا، فإن المهمة الأخرى تتمثل في ألا نكون في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تقديم 12 راجمة صواريخ HIMARS لأوكرانيا، وتعتزم تسليم 4 أنظمة منها أخرى.

وتحصل أوكرانيا على راجمات HIMARS مزودة بالصواريخ الموجهة من نوع GMLRS التي يصل مداها إلى 80 كلم، مع أن تلك الأنظمة قادرة على إطلاق صواريخ ATACMS.