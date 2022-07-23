شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن السفن الأجنبية في ستة موانئ أوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن السفن الأجنبية لا تزال محتجزة في ستة موانئ أوكرانية بسبب خطر الألغام التي زرعها الجانب الأوكراني حول تلك الموانئ.

70 سفينة أجنبية محاصرة في ستة موانئ

وأضاف ميزينتسيف، أنه لا تزال 70 سفينة أجنبية محاصرة في ستة موانئ (خيرسون، ونيكولاييف، وتشرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجني). منوها بأن تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسبب به نظام كييف لم يسمح للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر.

ووفقا لميزينتسيف، لا يزال هناك خطر على الملاحة وجراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ، من انجراف بعض الألغام الأوكرانية، التي انتزعت من مراسيها، إلى سواحل دول البحر الأسود.

يذكر ان روسيا وأوكرانيا وقعتا أمس الجمعة اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد خوارزمية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المتصور أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ - أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، بعد توفير ممرات آمنة.

وسيتم تفتيش السفن بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.

ووقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، في اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اسطنبول، مذكرة تفاهم بشأن تسهيل توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وتتمثل مهمتها في ضمان إمدادات شفافة ودون عوائق من الأغذية والأسمدة الروسية، بما في ذلك المواد الخام اللازمة لإنتاجها، إلى الأسواق العالمية. ومدة المذكرة ثلاث سنوات.



صرحت السيناتورة الروسية، أولغا كوفيتيدي، أن تصريح واشنطن حول عدم استعدادها لتسليم صواريخ يتجاوز مدى تحليقها 300 كيلومتر لكييف يجب أن "يعيد الصحوة للساسة المتشددين في أوكرانيا".



وفي تعليقها على تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، مفاده أن بايدن ليس جاهزا لتسليم هذا النوع من الصواريخ لأوكرانيا، قالت السيناتورة الروسية كوفيتيدي في حديثها لوكالة "نوفوستي": "يجب أن يعيد هذا التصريح الصحوة لعقول الأشخاص المتشددين في أوكرانيا. ويبدو أن الولايات المتحدة لا تريد بعد أن تطرح نفسها وكأنها بطل يلعب بلا خوف الروليت الروسي".

وأضافت: "يعبر الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة عن قلقهم العميق مما يحدث في وسط أوروبا ويقولون بشكل غير مكشوف إن الولايات المتحدة تقوم عن طريق تسليح أوكرانيا بزراعة لغم تحت حلفائها الأوروبيين".

وتابعت: "يدركون في الاتحاد الأوروبي أن تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من جانب الولايات المتحدة يقلل فرص روسيا لإنقاذ أوروبا من هذه الحرب التي لا يحتاج إليها أحد. كما تعلمون فحتى بندقية فارغة على الحائط يمكن أن تطلق النار مرة واحدة في السنة".

وشددت عضو مجلس الشيوخ الروسي “المجلس الأعلى للبرلمان” على أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول الاستفادة من أي وضع سياسي.