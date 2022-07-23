شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس شركة "فولكسفاجن" يغادر منصبه.. في هذا التوقيت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المقرر أن يتخلى الرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاجن" عن منصبه اعتبارًا من بداية سبتمبر المقبل.

وأعلنت الشركة، أن الرئيس التنفيذي هربرت ديس سيحل محله أوليفر بلوم، رئيس قسم سيارات "بورش في فولكسفاجن".

أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم



ولم تقدم "فولكسفاجن"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، سببًا لخروج ديس، لكن تقريرًا نشرته وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر لم تسمها قال إن عائلتي بورش وبيش -اللتين تمتلكان فيما بينهما غالبية حقوق التصويت في فولكسفاجن- ضغطت من أجل تغيير على رأس الشركة.



كانت فترة عمل مليئة بالتحديات لدييس، وقد تولى زمام الأمور في شركة "فولكسفاجن" في عام 2018، في أعقاب فضيحة "بوابة الديزل" التي أجبرت الشركة على دفع غرامات ضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا مقابل قراءات مضللة للانبعاثات.

ورغم ذلك، تمكن ديس من وضع تلك الفضيحة في الغالب في مرآة الرؤية الخلفية للشركة.

وركز على السيارات الكهربائية أكثر من العديد من صانعي السيارات المعروفين، ووضع "فولكسفاجن" لتحول كبير.

ووفق بيان، قالت "فولكسفاجن"، إنها ستنفق 89 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة على تطوير المركبات الكهربائية، نحو نصف إنفاقها المخطط في ذلك الوقت، وتهدف إلى أن تمثل المركبات الكهربائية ربع المبيعات بحلول نهاية عام 2026.

وتضاعف عدد البطاريات الكهربائية التي باعتها "فولكسفاجن" تقريبًا في عام 2021 إلى ما يقرب من 453000 على مستوى العالم، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد "تسلا" و"جنرال موتورز" فقط في بيع السيارات الكهربائية الخالصة - وجاءت معظم مبيعات الأخيرة من مشروع مشترك صيني. كما تفوقت "فولكسفاجن" على جميع شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك "تسلا"، في مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية عند 310 ألف سيارة.



لكن لا تزال "تسلا" تبيع أكثر من ضعف عدد السيارات الكهربائية النقية التي كانت تبيعها شركة "فولكس فاجن" في عام 2021 - وتمثل المركبات الكهربائية 5% فقط من سيارات "فولكس فاجن" المباعة خلال العام الماضي، لكن التحول في التركيز تحت دييس كان مهمًا لخطط الشركة المستقبلية.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هانز ديتر بوتش: "لعب هربرت ديس دورًا رئيسيًا في دفع عجلة تحول الشركة. المجموعة وعلاماتها التجارية قابلة للحياة في المستقبل، وقد تم تعزيز قدراتها الابتكارية وقوتها في الكسب.. لم يوجه الشركة عبر مياه شديدة الاضطراب فحسب، بل نفذ أيضًا استراتيجية جديدة بشكل أساسي".

وفي حين أن "فولكسفاجن"، قد تكون أبعد من معظم شركات صناعة السيارات التقليدية في التحول المخطط له إلى السيارات الكهربائية، إلا أنها تراجعت أكثر من تويوتا في السباق على إجمالي مبيعات السيارات، وهو مقياس رئيسي في هذا القطاع.

وفولكسفاجن هي شركة صناعية ألمانية كبرى، أسسها حزب العمال الألماني عام 1937، ومقرها فولفسبورج.



تحتفي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات بإطلاق تويوتا كراون 2023 (2023 Toyota Crown) الجديدة كليا، والتي تعرف بـ "تاج تويوتا".

وتستهدف تويوتا أسواق 40 دولة لبيع تحفتها الفنية تويوتا كراون 2023 (2023 Toyota Crown) خلال العام الجاري 2022، حسب موقع "اليابان بالعربي".



والجيل الـ16 من تويوتا كراون عبارة عن سيارة مدمجة بين السيدان والـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهذا التطور جاء بعد تراجع الطلب على السيارات السيدان عالميا.



وقال تويودا أكيو، رئيس شركة تويوتا موتور "لطالما كانت كراون سيارة تجمع بين التكنولوجيا والموهبة اليابانية. وأعتقد أنه يمكننا وضع مثل هذه الإمكانيات اليابانية في طرازات جديدة أيضا. ولهذا السبب تبهر تويوتا العالم مرة أخرى.

وتأتي السيارة تويوتا كراون 2023 (2023 Toyota Crown) بثلاث فئات هي XLE، وLimited، وPlatinum، كما تتوفر السيارة الملقبة في بعض دول الخليج بـ "شبح تويوتا"، بنوعين من المحركات الأول هو "HYBRID MAX" والثاني هو الجيل الرابع من نظام تويوتا هيبرد "THS".