شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ظل الحدث حول نقص الغاز.. وزيرة الخارجية الألمانية تتحدث حول الطاقة النووية ببلادها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها لا ترى سببًا في الوقت الحالي لتمديد تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا.



وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، مساء أمس الجمعة خلال فعالية "الأسئلة الصحيحة" التي نظمتها صحيفة "بيلد" الألمانية إنها تعتقد أن الخروج النهائي من الطاقة النووية بحلول نهاية هذا العام أمر صائب بناء على "الحقائق التي أعرفها الآن وبالنظر إلى ماهية التحدي الذي نواجهه".

الحرب الروسية ضد أوكرانيا



وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، أوضحت الوزيرة أن التحدي لا يتمثل في إمدادات الكهرباء، بل في الغاز، وقالت: "لا أرى الطاقة النووية حلًا".



ووفقًا للقانون الحالي، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير.



وتشكل المحطات الثلاث حصة تبلغ 6% من إجمالي الكهرباء التي يتم توليدها في ألمانيا، وحتى الآن يُجرى توليد نحو 10% من الكهرباء في ألمانيا بالغاز الطبيعي، وتتعالى الأصوات المطالبة بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا لتعويض نقص إمدادات الغاز من روسيا.



وكان وزير الاقتصاد الألماني، الذي ينتمي لحزب الخضر أيضا، روبرت هابيك، أكد أكثر من مرة أن النقص الرئيسي ليس في الكهرباء، ولكن في الغاز والتدفئة بالنسبة للقطاع الصناعي، ولا يمكن لمحطات الطاقة النووية معالجة ذلك.

شكر رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة بسبب تكثيف مساعدتها من القاذفات العسكرية، من خلال عمليات التسليم المقبلة للمزيد من الصواريخ والمركبات والطائرات دون طيار.



وذكر زيلينسكي في تغريدة له على تويتر، اليوم السبت "أشكرك أيها الرئيس بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الجديدة لأوكرانيا. الأسلحة القوية، ذات الأهمية الحاسمة، ستنقذ أرواح جنودنا وتسرع من تحرير أرضنا من المعتدين الروس. أنا أقدر الصداقة الاستراتيجية بين بلدينا. معًا لتحقيق النصر!".



كان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة عن شحنات أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها نحو 270 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية إلى البلاد 8.2 مليار، منذ بدء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وتشمل حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، 36 ألف قذيفة مدفعية ومركبة و580 طائرة دون طيار، طراز "فونيكس جوست".



وذكر زيلينسكي أن الحرب الطاحنة المستمرة منذ 5 أشهر، ربما تنتهي بحلول نهاية العام، إذا التزم الغرب بتعهداته بمواصلة إمداد كيف بالأسلحة الضرورية.



ومن جانبها، حذرت روسيا أمريكا وحلف شمال الأطلسي من أن إمداد الأسلحة لأوكرانيا لن يؤدي إلا لإطالة أمد الحرب.