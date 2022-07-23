شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: 23 يوليو و30 يونيو تربطهما مفارقة قوامها الجيش والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدة أن ثورة يوليو اثبتت أنه مهما كانت الظروف ومهما ضاقت السبل فإن الجيش هو أمل مصر الأول والأخير في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأضافت مدني في بيان لها أن ثورتي 23 يوليو و30 يونيو يربطهما مفارقة عجيبة قوامها الجيش والشعب، متابعة :"ففي ثورة 23 يوليو قادت القوات المسلحة الثورة وحماها الشعب، بينما في ثورة 30 يونيو قام الشعب بالثورة وحماها الجيش، فإذا كان للشعب جيش يحميه فإن للجيش أيضًا شعبًا يحميه".

وأشارت إلى أن حماية الجيش للشعب تكمن في الحفاظ على أمن وسلم البلاد، بينما حماية الشعب للجيش تكمن في الثقة به وقياداته ضد المشككين الراغبين في اشعال فتيل الفتنة والتأكد التام من أن رجاله البواسل قادرين في كل زمان على العبور بالوطن إلى بر الأمان.

وتابعت: "هذا يؤكد دائما على أن الجيش والشعب على قلب رجل واحد وأن هذه العلاقة الوثيقة التي حمت بلادنا على مر العصور ستكون بمثابة الانطلاقة لبناء الجمهورية الجديدة وبناء مجتمع مصري متطور".