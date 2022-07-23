شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة 23 يوليو أنقذت الشعب والرئيس السيسي يقدم إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل، أن ثورة 23 يوليو المجيدة أعادت للشعب حقه وجعلت العلاج والتعليم حق لكل مواطن، وأنقذت الشعب من كابوس الفقر والجهل في عهد الملكية.

وأضاف عبد الناصر خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، أن ثورة 23 يوليو كانت ملهمة وخرج الشعب بعد ذلك في ثورة 25 يناير، ومنهم من رفع صورة عبد الناصر اقتداءً به، وحينما حاول البعض اختطافها ثار المصريين مرة أخرى في ثورة 30 يونيو، ورفعوا صورة عبد الناصر بجوار صورة أبن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عبد الناصر إلي أنه بعد ثمانى سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجد إنجازات حقيقية لعل منها مبادرة حياة كريمة التى غيرت واقع الريف في مصر.