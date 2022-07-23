ما هي فوائد دبس الرمان وأهم استخداماته في الطبخ

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بغداد - ياسين صفوان - لا يحلو الطعام من دون بعض الإضافات التي تضفي عليه المزيد من النكهة، وإن كان متعدد وغني المكونات، مثل التوابل والصلصات والأعشاب العطرية التي تجعل من الطعام أشهى وألذ.



ويأتي دبس الرمان ضمن الإضافات المميزة التي لا غنى عنها في العديد من وصفات الطعام، خصوصاً أطباق اللحم والسلطات كسلطة الفتوش اللبنانية المعروفة. يتم صنع دبس الرمان من عصير الرمان والسكر وعصير الليمون، وهو ذات فوائد صحية عدة نستعرضها وإياكم.

ما هي فوائد دبس الرمان

كما أن تناول الرمان يعد فائدة صحية كبيرة للجسم، فإن دبس الرمان المصنوع من فاكهة الرمان لا يقل أهمية في هذا الصدد، إذ يساعد دبس الرمان على تقوية الجهاز المناعي وعلاج العديد من المشاكل الصحية. ما هي فوائد دبس الرمانكما أن تناول الرمان يعد فائدة صحية كبيرة للجسم، فإن دبس الرمان المصنوع من فاكهة الرمان لا يقل أهمية في هذا الصدد، إذ يساعد دبس الرمان على تقوية الجهاز المناعي وعلاج العديد من المشاكل الصحية. يحتوي دبس الرمان على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، والتي تقدم الفوائد الصحية التالية: - تعزيز الجهاز المناعي بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

- يقلَل تناول دبس الرمان من خطر الإصابة بأمراض السرطان على اختلافها.

- دبس الرمان فعال في تقليل ترسيب الكوليسترول في الدم والشرايين، ما يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية والشرايين.

- يحتوي دبس الرمان على كمية كبيرة من فيتامين ب، الضروري لحصول الجسم على الطاقة اللازمة لإتمام المهام اليومية، كما يعمل هذا الفيتامين على تحفيز الإنزيمات وهو مفيد جداً للجهاز العصبي.

- يحافظ دبس الرمان على صحة العين نظراً لاحتوائه على فيتامين ب3.

- يقوي دبس الرمان خلايا الدم الحمراء ويقي من مرض فقر الدم.

- دبس الرمان علاج فعال للإلتهابات التي تصيب الفم واللثة.

- يمكن لاستخدام دبس الرمان، المساهمة في إنقاص الوزن الزائد، وذلك من خلال تناول ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء يوميًا على الريق.

- يقلل دبس الرمان من ضغط الدم الشرياني الذي يلحق الضرر بالقلب.

- دبس الرمان مفيدة في التقليل من الحموضة وعلاج مرض النقرس والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

- يحتوي دبس الرمان على فيتامين ب6 الذي يساعد في عملية هضم البروتين المفيد لصحة الإنسان.

- دبس الرمان غني بفيتامين ب5 المفيد لنمو جسم الأطفال بشكل صحي.

- يساعد دبس الرمان على صفاء ونضارة البشرة، كما يعزز صحة الشعر.

- يساعد في ترطيب البشرة ويعمل على تأخير ظهور علامات تقدم السن وتقليل تجاعيد البشرة.