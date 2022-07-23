إصابة منتسبين اثنين بهجوم مسلح شمالي بغداد - عاجل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يعتقد انتماءهم الى تنظيم داعش اقدموا على اطلاق النار على مفارز الجيش ضمن قرية المالح في قضاء الطارمية".

واضاف المصدر، أن "الهجوم اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة ،نقلوا على اثرها الى مستشفى الكاظمية".

