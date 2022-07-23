انت الان تتابع خبر إصابة منتسبين اثنين بهجوم مسلح شمالي بغداد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة منتسبين اثنين بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يعتقد انتماءهم الى تنظيم داعش اقدموا على اطلاق النار على مفارز الجيش ضمن قرية المالح في قضاء الطارمية".
واضاف المصدر، أن "الهجوم اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة ،نقلوا على اثرها الى مستشفى الكاظمية".
واضاف المصدر، أن "الهجوم اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة ،نقلوا على اثرها الى مستشفى الكاظمية".