بارزاني يتوجه إلى بغداد لحل 'المشاكل العالقة'

وذكر إعلام حكومة كردستان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن بارزاني "سيلتقي خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في بغداد".

وأضاف البيان، أن "الزيارة تهدف إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز".

