انت الان تتابع خبر بيدري يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد قبل الكلاسكيو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح العملاق الكتالوني في إبرام عدة صفقات مميزة، وفقًا لمحللين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعاقد مع البرازيلي رافينيا دياز من ليدز يونايتد الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني، والإيفواري فرانك كيسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي، والصربي أندرياس كريستنسن بصفقة انتقال حر أيضًا بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي.ماذا قال لاعب برشلونة بيدري غونزاليس عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو؟وتحدث بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلاً: "اللعب ضد ريال مدريد هو دافع خاص، ونحن في برشلونة نستعد للفوز بكل شيء في الموسم الجديد، لدينا فريق قوي، خاصةً مع التعاقدات الجديدة".

وأضاف: "كل عام نبدأ بأكبر قدر من الحماسة للقتال من أجل لقب دوري الأبطال، وبرشلونة دائماً واحد من الأندية المرشحة للفوز بالبطولة كل عام".



وبشأن التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، علّق بيدري قائلًا: "إنه ماكينة أهداف لا تتوقف، لقد رأينا ما فعله في بايرن ميونيخ، إنه لشرف كبير اللعب بجانبه"، وعلّق على التعاقد مع كيسي، قائلًا: "لقد فاجأني بمستواه، على الرغم من أنني لعبت ضده مؤخرًا وكنت أعرفه بالفعل".

روبرت ليفاندوفسكي يستعد للموسم الجديد مع برشلونة

وتحدث مازحًا عن القوة البدنية للاعب ميلان السابق والصور الأخيرة له وهو يصطدم بأنسو فاتي في أثناء التدريب: "أحاول ألّا أصطدم به كثيرًا، انظر ماذا حدث لفاتي".

وأكد بيدري جاهزيته لخوض الموسم الجديد، قائلًا: "لقد تعافيت من الإصابة بالفعل، أشعر الآن أنني بحالة جيدة جدًا، أنا أعمل كثيرًا على الجانب البدني، كل يوم يجب أن أتحسن أكثر".

البولندي روبرت ليفاندوفسكي يتأهب لخوض مباراته الأولى مع برشلونة

اكتفى المهاجم البولندي المنضم حديثاً إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، بمشاهدة فريقه الجديد من على مقاعد البدلاء وهو يفوز 6-0 على إنتر ميامي الأمريكي خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد 2023/2022.

وحسب تقارير صحفية كتالونية، فإن لقاء الكلاسيكو القادم ضد نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد سيشهد -على الأرجح- الظهور الرسمي الأول للبولندي بوصفه لاعبًا لبرشلونة.

ما موعد مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة في لاس فيغاس؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية هو يوم الأحد 24 يوليو 2022، وستُقام المباراة على ملعب "أليجانت" في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، 06:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.