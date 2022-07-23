شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: الحوار الوطنى سيكون خارطة طريق للحاضر والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطني سيكون خارطة طريق للحاضر والمستقبل، وانطلاقة محورية لتنمية الحياة الحزبية والديمقراطية، مبديا تطلعه لوصول المشاركين فيه لرؤى متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح "الخولي" أن الجلسة الأخيرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، شملت التأكيد على أكثر من نقطة هامة، انطلاقا من إعلان المحاور الرئيسية لمسار الحوار الفترة المقبلة، والتى تشكل مساس بمختلف القضايا الهامة وعمق في وضع الرؤى المتعلقة بتلك القضايا التى تقوم على أسس توافقية بين كل أطراف العملية السياسية، ومن ثم فالإعلان عن الحفاظ على المسار الدستورى والمؤسسات، أمر هام .

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ذلك يعبر عن أن الحوار الوطني يأتي استكمالا لعملية البناء والتنمية السياسية والديمقراطية، وهذا المنطلق الرئيسي لعملية الحوار، والتى تعد أساس ومساس بالممارسة السياسية وبحقوق الإنسان، وهي قضايا تحتاج إلى عمل مشترك لدفع جهود التنمية بشأنها .