شكرا لقرائتكم خبر عن المتعة بدأت.. موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة لها واحدة من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الآونة الأخيرة وسط سعي الكثير من الأشخاص إلى التعرف على توقيت إنطلاقة تلك الموقعة النارية التي تجمع بين الفريقين لحساب لقاءات التحضيرات الودية الخاصة بإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية

بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

وتعد تلك المواجهة هي البروفة الأقوى قبل خوض مباراة كأس السوبر الألماني التي يخوضها رفقاء مانويل نوير بنهاية شهر يوليو الجاري أمام حامل لقب الكأس فريق نادي لايبزيج.

في المقابل يفتتح مانشستر سيتي باكورة مباريات الموسم الجديد بمواجهة قوية ومرتقبة في بطولة الدرع الخيرية أمام نادي ليفربول يوم الثلاثين من الشهر الجاري.

ويلتقي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي مع نظيره بايرن ميونخ صاحب لقب البوندسليجا على ملعب لامبو فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية

أما عن القنوات التي تتولى نقل المواجهة فإنها ستكون منقولة عبر قناة الرياضية العراقية الرابعة التي حصلت على حق البث الحصري والمباشر لموقعة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ويمكن تنزيلها وفق الترددات التالية:-