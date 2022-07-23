شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نص كلمة الرئيس المصري بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو ١٩٥٢.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن مصر قادرة على تخطي التحديات، رغم تعظم الظروف المعاكسة التي تسببت فيها الأحداث الدولية.



وقال السيسي خلال كلمته اليوم ليكُن احتفال اليوم بثورة يوليو بمثابة قوة دفع متجددة للعمل على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم".

وتابع: إنني على يقين من قوة عزيمتنا سويًا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعًا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع".

واستطرد قائلا: "جمهورية تؤسس نسق فكري واجتماعي وإنساني شامل، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة".

وأضاف: "رغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسببت فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية.. إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها".

وحول الإصلاح الاقتصادي، قال الرئيس المصري: "إنني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب، وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة، لما كان من الممكن أبدًا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات".

وتابع: "لقد باتت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة، شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوى وراسخ".