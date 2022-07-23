شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قالت الأمم المتحدة بعد اتفاق بين روسيا وأوكرانيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت الأمم المتحدة عن أملها في البناء على الدبلوماسية، التي نجحت في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانية محاصرة، حسبما أكد متحدث باسم المنظمة الدولية.

ويمكن أن تغادر شحنات الحبوب قريبا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعدما وقع ممثلون لكلا طرفي الصراع الاتفاق في إسطنبول أمس الجمعة، بما يخفف بشكل محتمل من حدة أزمة غداء عالمية تلوح في الأفق.

وقف إطلاق النار عبر المفاوضات

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أمس الجمعة ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات: "سنحاول البناء على ذلك".

وأضاف أنه "إذا وجدت الأطراف أن هناك نتائج ملموسة للاتفاقات التي تم التوصل إليها أمس (الجمعة)، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في حد ذاتها في خلق مناخ أفضل لمزيد من الاتفاقيات".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاتفاق فتح "مسارا لكميات كبيرة من صادرات الأغذية التجارية من ثلاث موانئ أوكرانية رئيسية هي أوديسا وتشيرنومورسك ويوزني على البحر الأسود".

ويدشن الاتفاق، الذي اعتبر على نطاق واسع "بارقة أمل"، واحدا من أكبر إنجازات الأمم المتحدة في الوساطة في الحرب الأوكرانية حتى الآن، بنفس درجة عملها في إجلاء مدنيين أوكرانيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وفي رده عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية عبر المفاوضات، قال فرحان “سنحاول البناء على ذلك”، لافتا إلى أنه “إذا وجدت الأطراف أن هناك نتائج ملموسة للاتفاقات التي تم التوصل إليها، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في حد ذاتها في خلق مناخ أفضل لمزيد من الاتفاقيات”.



وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد صرح بأن الاتفاق فتح “مسارا لكميات كبيرة من صادرات الأغذية التجارية من ثلاث موانئ أوكرانية رئيسية

وأعلن مسؤول أوكراني كبير أن كييف وموسكو اتفقتا على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في ثاني جولة محادثات منذ بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك عبر تويتر «الجولة الثانية من المحادثات انتهت. لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد. هناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية».



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن بودولياك قوله إنه من المقرر إجراء الجولة الثالثة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل.

وقع نحو سبعة آلاف باحث وأكاديمي روسي على رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين الخميس محتجين «بشدة» على الحرب في أوكرانيا. وكتبوا في رسالة نشرها موقع «تي آر في-ساينس.ار يو» (trv-science.ru) قائلين: «نحن العلماء والصحافيين العلميين العاملين في روسيا، نحتج بشدة على الغزو العسكري لأوكرانيا الذي أطلقه الجيش الروسي» قبل أسبوع.



ويعرّض الموقّعون على هذه الرسالة أنفسهم لغرامات أو حتى السجن بموجب تشريع اعتمد قبل بضع سنوات يسمح للسلطات الروسية بمحاكمة أي مواطن ينتقد الحكومة.