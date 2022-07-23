«فشل في إجبار بن سلمان على التصرف بناء على أوامر».. فورين بوليسي: نتائج زيارة بوتين إلى الشرق الأوسط أكثر نجاحاً من رحلة بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت مجلة "فورين بوليسي" بأن رحلتيّ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، مؤخراً إلى الشرق الأوسط أظهرتا أن دول المنطقة تدعم موسكو في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وأكدت المجلة، في تقرير لها، أن جولة الرئيس الأمريكي بايدن في دول الشرق الأوسط لم تحقق نجاحاً كبيراً.

وأوضحت: "تشير النتائج الهزيلة لزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط إلى أن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، وخاصة من دول الخليج، غير مستعدين للتخلي عن العلاقات مع روسيا والصين. وموسكو لديها أهداف مشتركة مع جميع شركاء واشنطن تقريبا في المنطقة، بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب".

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن بايدن فشل في إجبار ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على "التصرف بناء على أوامر" من واشنطن بشأن مسألة زيادة إنتاج النفط.

وأضافت: "السعوديون لديهم الآن تداخل أكبر بكثير مع الروس فيما يتعلق بأسعار النفط، مقارنة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي".

ووصفت المجلة الزعيم الروسي بأنه "لاعب ماهر في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن زيارته لطهران تؤكد أن موسكو لديها شركاء مهتمون بالتعاون في المنطقة.