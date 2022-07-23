شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالتهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة بحلول الذكرى الـ 70 للثورة المجيدة، والتي نستخلص منها قيم الانتماء والعزة والحفاظ على الوطن، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت تخطي فيه الدولة نحو مسيرة التنمية دون توقف رغم كافة التحديات الدولية وتحقيق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية الدولة المصرية، فى مسيرة البناء والإصلاح.

وأكد "مطر" أن ثورة 23 يوليو كانت محطة فارقة ومحورية في عمر مصر، مشيرا إلى أنها مثلت نقلة نوعية ليس في تاريخ مصر فقط بل المنطقة العربية بأكملها وكانت ملهمة للشعوب العربية في التحرر والاستقلال، وستظل إنجاز حمل لوائها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب بإرادة خالصة .

وأشار "مطر" إلى أنها رسخت لأسس حقيقية في بدء حقبة جديدة قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الكرامة والقضاء على الاستعمار، والتي انحازت للطبقات الكادحة والانتصار للفلاح والعامل، مؤكدا أنها ستبقى خالدة في أذهان المصريين بإنجازاتها التي حققتها في مختلف المجالات خاصة الاجتماعية والاقتصادية.