شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يحيون ذكرى ثورة 23 يوليو أمام ضريح عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد كبير من المواطنين، على الضريح الخاص بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منذ الصباح الباكر، وذلك لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

ويحرص أنصار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على إحياء ذكرى الثورة، من أمام ضريحه، تقديرا للدور الذي قام به من أجل إنجاحها، حيث انطلقت ثورة ٢٣ يوليو نحو التحرر من قيود الاحتلال والفساد، وإنهاء الملكية وتدشين صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث، بعد مرور 70 عاما على انطلاق الثورة.