شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الشمالية توجه تحذيرا ضد تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية ولاولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق كوريا الشمالية تحذيرا ضد تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية وأمريكا، من المقرر أن يجرى أغطس/ آب المقبل.

كوريا الشمالية والولايات المتحدة

وقالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة واتباعها سيواجهون توترات أمنية خطيرة.



والجمعة، كشفت بيونج يانج النقاب في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، عن مقابلة جرت بين صحفيي وكالة أسوشيتد برس التلفزيونية وتشوي جين، نائب رئيس أحد المعاهد التابعة لوزارة الخارجية، حول نزع السلاح والسلام.

وذكر المسؤول الكوري الشمالي أن أمريكا وكوريا الجنوبية تمضيان قدما في تدريب عسكري مشترك من 22 أغسطس/آب المقبل، وأنه من الواضح أن التدريب، كما هو في المرة الأخيرة، هو تدريب على هجوم نووي استباقي على كوريا الشمالية.

وذكر تشوي بشكل خاص كيف أن الولايات المتحدة تعهدت في وقت سابق بتقديم ردع موسع لكوريا الجنوبية، بحشد جميع الوسائل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وحذر المسؤول من أنه إذا اختارت واشنطن وأتباعها المواجهة مع بيونج يانج، سيواجهون اضطرابات أمنية، لم يواجهونها من قبل.

وكان زعيم انفصالي ووكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية قال إن بيونج يانج اعترفت باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وبهذه الخطوة تصبح كوريا الشمالية ثالث بلد بعد روسيا وسوريا يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في منطقة دونباس الأوكرانية، وفقا لرويترز.



وفي منشور على تليجرام قال دنيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية إنه يأمل في "تعاون مثمر" وزيادة التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

ونشرت سفارة كوريا الشمالية في موسكو صورة على تطبيق تليجرام لمراسم سلم خلالها سفير بيونج يانج في موسكو سين هونغ شول شهادة اعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى مبعوثتها أولجا ماكيفا.



وأكدت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي أرسلت خطابين لنظيريها في المنطقتين يوم الأربعاء معترفة باستقلالهما.

وبعد هذه الخطوة قطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونج يانج.



وسبق أن عبرت كوريا الشمالية عن دعمها لضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.

وفي 29 يونيوالماضي، أعلنت سوريا، الاعتراف باستقلال وسيادة منطقتي لوهانسك ودونيتسك، الأوكرانيتين الانفصاليتين.

بعد ساعات من الاعتراف السوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، أعلنت أوكرانيا قطع العلاقات مع دمشق.