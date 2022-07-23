شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجدًا.. أوكرانيا تطلق اتهامات ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا إن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصابت مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم.

وكتب الحاكم أندريه رايكوفيتش على تطبيق "تيليجرام"، أن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة، وأن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم نتيجة القصف الروسي.



ووفق رايكوفيتش، فإن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح. فيما لم تصدر روسيا أي رد على هذه الاتهامات حتى الساعة.

إلى ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها تحاصر أكثر من ألف جندي روسي في إقليم خيرسون الواقع بجنوب البلاد.



وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "عقب محاولة غير ناجحة من القوات الروسية لاختراق الخطوط الأوكرانية الخميس الماضي، تم تطويق الروس بشكل تكتيكي في منطقة ليست بعيدة عن قرية فيسوكوبيليا".

وشن الجيش الأوكراني مؤخرا العديد من الهجمات المضادة على القوات الروسية في إقليم خيرسون، الذي يخضع بشكل كبير لسيطرة موسكو منذ أن شن الكرملين عمليته العسكرية في فبراير/ شباط الماضي.



وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن القوات الأوكرانية تواصل هجومها ضد القوات الروسية في خيرسون خلال الـ 48 ساعة الماضية

وشهدت خيرسون مظاهرات في الأشهر الماضية، بل وحتى هجمات على أفراد الإدارة الموالية لروسيا والمعينين من قبل موسكو.



وأعلنت واشنطن، الجمعة، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، صلاحية استخدام 175 مليون دولار للمساعدات الأوكرانية".



وأشار البيت الأبيض، إلى أن "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 8.2 مليار دولار"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ولفت البيت الأبيض إلى أنه "لا يمكن تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في المدى القريب".



وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية: "ناقشت مع نظيري الأوكراني استمرار المساعدة الأمنية والدعم لبلاده لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية".

وكان بلينكن قال، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع القضاء على أوكرانيا بشكل كامل.



وأضاف أن الرئيس الروسي يريد القضاء على أوكرانيا بشكل كامل، ولكن هذا لن يحدث.

ولفت إلى أن واشنطن مستعدة لدعم أي تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، لكن روسيا لم تظهر أي نوايا في هذا الصدد.

وتابع أن أكثر من ألف شركة عالمية سحبت استثماراتها من روسيا، وتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية سيضمن لأوروبا التخلص من قبضة موسكو، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقف الاعتماد على النفط الروسي بنسبة 90% نهاية العام الجاري.