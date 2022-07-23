شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داود يعلن استقالته من "الدستور" بعد خسارته رئاسة الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي والمرشح لرئاسة حزب الدستور خالد داوود، استقالته من الحزب، بعد خسارته فى الانتخابات على مقعد رئيس الحزب أمام منافسته جميلة إسماعيل.

وأكد داوود خلال كلمة له عقب إعلان النتيجة:" كانت لى رحلة طويلة مع حزب الدستور استمرت 10 سنوات، وهذه الرحلة تنتهي اليوم بخسارة الانتخابات.

وكانت قد أسفرت انتخابات الجمعية العمومية لحزب الدستور، بعد غلق باب التصويت، مساء اليوم الجمعة، عن فوز جميلة إسماعيل بمنصب رئيسالحزب الدستور بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الفرز.

وتعد هذه الانتخابات هي الرابعة التي تعقد منذ تأسيس الحزب عام 2012، حيث يخوض انتخابات حزب الدستور، قائمتان الأولى “التئام - بناء - تجديد” بقيادة جميلة إسماعيل، والثانية “بنبني لبكرة” بقيادة الكاتب الصحفي خالد داوود.