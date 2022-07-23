شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جميلة إسماعيل برئاسة حزب الدستور على حساب خالد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات الجمعية العمومية لحزب الدستور، بعد غلق باب التصويت، مساء اليوم الجمعة، عن فوز جميلة إسماعيل بمنصب رئيس الحزب، بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الفرز.

وتعد هذه الانتخابات هي الرابعة التي تعقد منذ تأسيس الحزب عام 2012، حيث يخوض انتخابات حزب الدستور، قائمتان الأولى “التئام - بناء - تجديد” بقيادة جميلة إسماعيل، والثانية “بنبني لبكرة” بقيادة الكاتب الصحفي خالد داوود.

وتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر في تقارير الهيئة العليا عن السنوات 2020- 2021، واعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى تاريخ 1/1/2022، واعتماد تشكيل مفوضية الانتخابات، وانتخاب رئيسا للحزب وأمينا عاماوأمينا للصندوق بنظام القوائم المغلقة طبقا لنص المادة 116 من لائحة النظام الأساسي للحزب.

كما تضمن جدول الأعمال انتخاب أمناء للأمانات الوظيفية (التنظيم و الإعلام والعمل الجماهيري و تنمية الموارد والشئون القانونيةوالمصريين بالخارج بنظام القوائم النسبية المحدد بها منصب كل مرشح طبقا لنص المادة 118 من لائحة النظام الأساسي، وما يستجد منأعمال طبقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسي.