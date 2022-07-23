22 يوليو , 2022
إنقاذ أنثى دب قطبي عجزت عن إخراج لسانها من علبة حليب معدنية.
أدخلت أنثى دب في منطقة قطبية بشمال روسيا لسانها في علبة حليب معدنية، ولم تتمكن من إخراجه منها.
وانتابت حالة من الفزع سكان ديكسون النائية عندما شاهدوا الدبة البالغة من العمر عامين وسط أكواخ القرية يوم الأربعاء.
لكن جهود إنقاذها تكللت بالنجاح بعدما توجه فريق من حديقة حيوان موسكو بالطائرات لتخديرها عن طريق الرشق بالسهام وإزالة العلبة المعدنية الحادة من فمها ومعالجة جروح لسانها.
وقالت سفيتلانا أكولوفا المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو إن المرحلة المهمة التالية هي إفاقتها، لكن متخصصين سيكونون على مقربة لمراقبة العملية.
وقال ميخائيل الشينتسكي، وهو طبيب بيطري بالحديقة إن الدبة تعاني الهزال والجفاف بعض الشيء، لكن من المتوقع أن تلتئم جروحها.
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