هذا آخر ما كشفه طبيب بايدن عن وضعه الصحي

22 يوليو , 2022 الرئيس جو بايدن (أ ف ب). أظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس الأميركي ونشره البيت الأبيض اليوم الجمعة أن جو بايدن، الذي أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19 أمس الخميس، يتحمل العلاج جيداً وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت. وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال طبيعية بالكامل.

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