الصين تعلن اكتشاف أول إصابة في 2022 بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور (أ ف ب).

ذكرت وزارة الزراعة الصينية في بيان اليوم الجمعة أن الصين اكتشفت أول إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن1 بين الطيور البرية في مقاطعة قينغهاي بشمال غرب الصين.

وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائراً مصاباً ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.