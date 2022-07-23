22 يوليو , 2022
الصين تعلن اكتشاف أول إصابة في 2022 بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور (أ ف ب).
ذكرت وزارة الزراعة الصينية في بيان اليوم الجمعة أن الصين اكتشفت أول إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن1 بين الطيور البرية في مقاطعة قينغهاي بشمال غرب الصين.
وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائراً مصاباً ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن اكتشاف أول إصابة في 2022 بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.