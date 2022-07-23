شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع ذكرى ثورة 23 يوليو.. نجل "عبدالناصر" يكشف أهم أولويات الرئيس الراحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فتح ضريح الزعيم، أمام المحبين اليوم السبت، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة المجيدة التي شقت طريقها لتحقيق تحول اجتماعي جذري وبناء اقتصاد اشتراكي قوي.



وقال عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، إن الأسرة قررت فتح ضريح الزعيم عبدالناصر، في تمام الساعة 10 صباح اليوم، لاستقبال محبي ناصر، والذين يأتوا من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف عبدالناصر، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أن الكثير من المصريين اعتادوا على زيارة ضريح والده في المناسبات التي يقترن فيها اسم والده.

أهم أولويات عبدالناصر

وتابع: «كانت أهم أولويات عبدالناصر هي الاهتمام ببسطاء الشعب المصري، وتحقيق التنمية التي كانت هدفا دائما ورئيسيا له».

واستكمل نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن والده عمد إلى تنمية مصر زراعيًا وصناعيا، وفي التعليم والصحة، موضحا أنه أصدر قانون الإصلاح الزراعي، فكان يتطلع أن يكون المجتمع المصري مجتمع المائة بالمائة بدلا من النصف في المائة.

وقال عبدالحكيم جمال عبدالناصر: «بدلا أن يكون التعليم والصحة مقصورة على فئات معينة، عمل جاهدا لأن يكون كل مصري له حق في التعليم والصحة، وفرصة عمل».

حوَّلت الثورة نظام الحكم من الملكية إلى النظام الجمهورى، وتبع ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها أن المصريين استردوا كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة، وكان اللواء محمد نجيب هو أيقونة ثورة يوليو التى قادها الضباط الأحرار.



اليوم يكون قد مر سبعون عاما على قيام ثورة 23 يوليو، ويقول التاريخ عن دوافع ومقدمات هذه الثورة أنه على أثرإخفاق مصر والعرب في حرب 1948 تأسس تنظيم الضباط الأحرارفى الجيش بزعامة عبدالناصر، وقد قام بثورة ناجحة «زي النهارده» في 23 يوليو 1952 وأذيع البيان الأول للثورة، الذي يحمل في مضمونه المبررات الرئيسية للقيام بالثورة، وأطيح بالملك فاروق، وأرغم على التنازل عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أن اليوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص".

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.