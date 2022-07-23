شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تُقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وذلك بقيمة 270 مليون دولار.

وتشمل المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الجمعة، منح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، صلاحية استخدام 175 مليون دولار للمساعدات الأوكرانية".

وأضاف البيت الأبيض، أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 8.2 مليار دولار"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأشار البيت الأبيض في البيان، إلى أنه لا يمكن تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في المدى القريب.

وأكد البيت الأبيض أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، رفعت إجمالي المساعدات إلى 8.2 مليار دولار منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، وتسدد من بين 40 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والأمنية التي وافق عليها الكونجرس في مايو لأوكرانيا.

منظومة هيمارس و580 مسيرة

وكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، تشمل 4 أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة "هيمارس"، و580 طائرة مسيرة طراز "فينيكس غوست"، وهي أنظمة أسلحة ضرورية سمحت للأوكرانيين بالاستمرار في القتال بالرغم من تفوق المدفعية الروسية.

وأضاف أنه بذلك، تكون الولايات المتحدة قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.



400 مليون دولار

تأتي المساعدات الجديدة بعد أقل من أسبوعين على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 9 يوليو، تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، مؤكدة أن إجمالي المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف حتى الآن بلغت 7.32 مليار دولار.



حزمة المليار دولار

وأعلنت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس.



استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية: "ناقشت مع نظيري الأوكراني استمرار المساعدة الأمنية والدعم لبلاده لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية".

وقال بلينكن، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع القضاء على أوكرانيا بشكل كامل.

وأضاف أن الرئيس الروسي يريد القضاء على أوكرانيا بشكل كامل، ولكن هذا لن يحدث.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، لكن روسيا لم تظهر أي نوايا في هذا الصدد.

وتابع أن أكثر من ألف شركة عالمية سحبت استثماراتها من روسيا، وتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية سيضمن لأوروبا التخلص من قبضة موسكو، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقف الاعتماد على النفط الروسي بنسبة 90% نهاية العام الجاري.