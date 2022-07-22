'سارق العجلات' في قبضة الأمن بكربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، الإطاحة بلص مختص بكسر زجاج العجلات وسرقة ما بداخلها في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فريق عمل من قسم مكافحة اجرام وتحت اشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني تمكن من القاء القبض على متهم من ارباب السوابق مختص بكسر زجاج السيارات وسرقة مقتنياتها".



وأضافت، أنه "بعد مناشدة الأهالي الآمنين في بعض من احياء المدينة حول سرقة وتحطيم نوافذ عجلاتهم من قبل شخص مجهول، شرعت قوة من مفارز مكافحة الاجرام بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها لمعرفة السارق ونصب كمين محكم له للإطاحة به وبعملية نوعية القي القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود ، هذا واعترف صراحةً بقيامه بتحطيم زجاج عجلة وسرقة منها مبلغ قدرة (عشرة مليون دينار عراقي) حيث اجري كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاعترافاته الابتدائية والقضائية وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".



