مكافحة إرهاب كردستان تؤكد قصف معسكر تركي في بعشيقة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، اليوم الجمعة 22 تموز 2022، الساعة 21:20، استهدفت ثلاثة صواريخ من نوع غراد الجيش التركي في قاعدة زيلكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى".وأشارت إلى "أحد الصواريخ سقط قرب الجيش التركي، فيما صاروخان آخران سقطا في محيط قرية جداد، دون أضرار".

وكان مصدر أمني، قد افاد لـ الخليج 365 في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة زيلكان في بعشيقة إلى قصف بثلاثة صواريخ.