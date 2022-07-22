انت الان تتابع خبر مكافحة إرهاب كردستان تؤكد قصف معسكر تركي في بعشيقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، تعرض قاعدة "زيلكان" التركية في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، إلى قصف صاروخي.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، اليوم الجمعة 22 تموز 2022، الساعة 21:20، استهدفت ثلاثة صواريخ من نوع غراد الجيش التركي في قاعدة زيلكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى".
وأشارت إلى "أحد الصواريخ سقط قرب الجيش التركي، فيما صاروخان آخران سقطا في محيط قرية جداد، دون أضرار".
وأشارت إلى "أحد الصواريخ سقط قرب الجيش التركي، فيما صاروخان آخران سقطا في محيط قرية جداد، دون أضرار".
وكان مصدر أمني، قد افاد لـ الخليج 365 في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة زيلكان في بعشيقة إلى قصف بثلاثة صواريخ.