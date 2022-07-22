هجوم إلكتروني يعطل موقع الخطوط الجوية التركية.. فريق عراقي يتبنى

وقال مركز الإعلام الرقمي، في بيان مقتضب، إن "هجوم Ddos attack عطّل موقع شركة الخطوط الجوية التركية".

وأشار إلى أن "فريقاً عراقياً تبنى الهجوم".

واستهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ بمحافظة دهوك ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء الماضي.

