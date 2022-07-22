انت الان تتابع خبر هجوم إلكتروني يعطل موقع الخطوط الجوية التركية.. فريق عراقي يتبنى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعرض موقع شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إلى هجوم "سيبراني".
وقال مركز الإعلام الرقمي، في بيان مقتضب، إن "هجوم Ddos attack عطّل موقع شركة الخطوط الجوية التركية".
واستهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ بمحافظة دهوك ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء الماضي.
وأشار إلى أن "فريقاً عراقياً تبنى الهجوم".
واستهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ بمحافظة دهوك ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء الماضي.