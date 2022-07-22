شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير محلية.. ثلاثة قتلى في ضربات روسية دمرت مدرسة في "كراماتورسك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقترب روسيا من العاصمة الفعلية دونيتسك حيث تهدد أوكرانيا بتدمير ما لا يقل عن 1888 مدرسة ودار حضانة في الحرب

قصفت القوات الروسية مبنى مدرسة في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني إن المدرسة دمرت في الهجوم، كما أظهرت لقطات فيديو، وتضرر 85 مبنى سكنيًا.

وتأتي الوفيات المبلغ عنها في الوقت الذي تتجه فيه قوات موسكو نحو المدينة، العاصمة الإقليمية الفعلية لمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، بعد أن احتلت القوات التي تعمل بالوكالة لروسيا نصف المنطقة في عام 2014.

وقال حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في تصريحات متلفزة، مكررًا نداءه للسكان لإجلاء.

وتعرضت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يوم الخميس بوابل من القذائف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين.



دعت وزارة الدفاع الروسية قواتها الأسبوع الماضي إلى تصعيد هجومها للسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، وهو مصطلح يطلق على منطقتي دونيتسك ولوهانسك. تحتل القوات الروسية الآن نحو 75٪ من منطقة دونباس.

وادعى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الهجوم على كراماتورسك أسفر عن مقتل 300 جندي أوكراني باستخدام المدرسة كقاعدة لهم. لم يقدم كوناشينكوف أدلة لدعم ادعائه.

ومن غير الواضح من مات في هجوم كراماتورسك. وأغلقت المدارس الأوكرانية أبوابها عندما بدأ الغزو وكان الأطفال يتعلمون من منازلهم.

فيما رأى مراسلين أدلة على أن القوات الأوكرانية تستخدم المدارس كقواعد. ومع ذلك، فقد أعيد استخدام بعض المدارس لأغراض مدنية، مثل المساعدات الإنسانية أو الخدمات الاجتماعية.

وقدمت القوات الروسية ادعاءً مماثلًا بعد هجومها في تشاسيف يار، وهي بلدة تقع شمال كراماتورسك في منطقة دونيتسك، حيث قتل 48 شخصًا. قالت روسيا إنها قتلت "300 قومي" في الهجوم.

وأشارت مصادر محلية أن أحد المباني السكنية كان يؤوي جنودًا أوكرانيين، لكن لم يتضح عدد الذين عاشوا هناك. كما قُتل سكان محليون في الهجوم، من بينهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات

وقالت وزارة التعليم الأوكرانية إنه حتى 2 يونيو دمرت ما لا يقل عن 1888 مدرسة ودار حضانة منذ الغزو. ولم تقدم رقمًا محدثًا منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات الأوكرانية إن ثلاث مدارس دمرت في الضربات الروسية الأخيرة في منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا. أصابت سبعة صواريخ روسية بلدة أبوستولوف الصغيرة في منطقة دنيبرو، مما أدى إلى إصابة 18 من السكان.

شجب حاكم المنطقة فالنتين ريزنيشنكو الهجوم "الأحمق"، قائلًا: "لا توجد أهداف عسكرية وراءه، ولا يمكن تفسير هذا القصف إلا من خلال رغبتهم في إبقاء الناس على حافة الهاوية وبث الذعر والخوف".