شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الليبي يتحالف مع العدو السابق لتعزيز وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قد ترحب الأمم المتحدة باحتمال قيام عبد الحميد دبيبة وخليفة حفتر بدفن الخلافات



أجرى رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة، تحالفًا غير متوقع مع عدوه السابق، خليفة حفتر، في محاولة لترسيخ وقف لإطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي المستمر منذ أشهر.

وقبل أقل من ثلاث سنوات، حاصر الجيش الوطني الليبي طرابلس،ويوم الاثنين، في بادرة رمزية للغاية، تمت دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، عبد الرزاق النادوري، لزيارة المدينة لإجراء محادثات.

قد ترحب الأمم المتحدة باحتمالية دفن دبيبة وحفتر لخلافاتهما في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا أهلية استمرت ست سنوات في عام 2020.



وكان الدبيبة قد وجه لفتة قوية لأنصار حفتر، حيث أقال الأسبوع الماضي مصطفى صنع الله، مدير المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة.

كان صنع الله على خلاف مع المتظاهرين المؤيدين لحفتر الذين كانوا يحاصرون موانئ النفط الشرقية منذ شهور، مما أدى إلى تدهور الصادرات النفطية. وانتهت تلك الاحتجاجات في غضون ساعات من تنحية صنع الله، مما أثار احتمال عودة ليبيا إلى الإنتاج الكامل للنفط.

ستكون الحكومات الغربية سعيدة بعودة النفط الليبي إلى سوق عالمية مقيدة، لكن البعض سيرفض الدور المعزز لحفتر.

الجنرال البالغ من العمر 78 عامًا شخصية مستقطبة، ويحظى بشعبية في الشرق بسبب حملته ضد الميليشيات الفوضوية.



كما تشعر لندن وواشنطن بالقلق من قرب حفتر من روسيا.

وقال محمد الجرح مدير مكتب ليبيا لاستشارات المخاطر: "كان الأمريكيون والبريطانيون يتبعون سياسة يجب احتواء حفتر بسبب صلاته بروسيا". لقد دعموا دبيبة كدرع ضد حفتر، لكنه الآن أبرم صفقة مع حفتر.

في غضون ذلك، فإن استيلاء الدبيبة على شركة النفط الوطنية مثير للجدل.

وعندما رفض رئيس مجلس الإدارة الحالي إقالته، أرسل الدبيبة قوات لاحتلال المبنى يوم الخميس وإجباره على الخروج. كثيرون غير راضين عن استبدال صنع الله، فرحات بنجداره، رئيس البنك المركزي السابق خلال ديكتاتورية معمر القذافي.

من جانبه، وعد بنجدرة شركة نفط الشمال بالشفافية، إلى جانب زيادة كبيرة في رواتب عمال النفط.

كما أثار استخدام القوات للسيطرة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط قلق محللي النفط. وقال مارك روسانو الرئيس التنفيذي لمستشار الاستثمار كابيتال هولدينجز "أسواق النفط الخام سترحب بالاستقرار مع إعادة فتح موانئ النفط الليبية." ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن المدة التي سيستمر فيها هذا التوقف في الاحتجاجات والقتال الداخلي.