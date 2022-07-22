شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غانا تبلغ عن أولى حالات الإصابة بفيروس ماربورغ الشبيه بالإيبولا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا يوجد علاج أو لقاح لماربورغ ، والذي يمكن أن ينتشر من الحيوانات المصابة مثل الخفافيش



تم تحديد حالتين من حالات الإصابة بفيروس ماربورغ القاتل في غانا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف المرض الشبيه بالإيبولا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

في وقت سابق من الشهر، أشارت عينات الدم المأخوذة من شخصين في منطقة أشانتي الجنوبية إلى أنهما مصابان بفيروس ماربورغ.

وأرسلت العينات إلى معهد باستير في السنغال، الذي أكد التشخيص، حسبما ذكرت الخدمة الصحية في غانا، وقال باتريك كوما أبواجي،، "هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها غانا الإصابة بمرض فيروس ماربورغ".

لا يوجد علاج أو لقاح لماربورغ، والتي تكاد تكون مميتة مثل الإيبولا. وتشمل أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف داخلي وخارجي.



وقال بيان طبي إن 98 شخصًا تم تحديدهم على أنهم حالات اتصال يخضعون للحجر الصحي، مشيرًا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات أخرى لماربورغ في غانا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أول ظهور للوباء في غانا. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي: "لقد استجابت السلطات الصحية بسرعة، واستعدت للاستعداد لتفشي محتمل".

"هذا أمر جيد لأنه دون اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، يمكن لماربورغ أن يخرج عن السيطرة بسهولة. منظمة الصحة العالمية على الأرض تدعم السلطات الصحية والآن بعد الإعلان عن تفشي المرض، نقوم بحشد المزيد من الموارد للاستجابة ".

قالت منظمة الصحة العالمية إن غينيا أكدت حالة واحدة في تفشي أعلن في سبتمبر 2021.

تم الإبلاغ عن حالات تفشي وحالات متفرقة من ماربورغ في إفريقيا في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يمكن أن ينتشر فيروس ماربورغ من الحيوانات المصابة، بما في ذلك الخفافيش.

"لذلك يُنصح الجمهور بتجنب الكهوف التي تسكنها مستعمرات الخفافيش وطهي جميع منتجات اللحوم جيدًا قبل الاستهلاك"، كما نصحت السلطات الصحية الغانية.



بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي شخص تم تحديده على أنه كان على اتصال بالمصابين، بما في ذلك الطاقم الطبي، عزل نفسه.

ويصيب المرض الفيروسي المصابين به فجأة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد. تراوحت معدلات الوفيات في الحالات المؤكدة من 24٪ إلى 88٪ في حالات التفشي السابقة، اعتمادًا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.