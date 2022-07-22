شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتهام ضباط شرطة كينيون متهمين بقتل ثلاثة من بينهم محامي حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أربعة أدانتهم محكمة في نيروبي بعد ست سنوات من مقتل ويلي كيماني ، وجوزيفات مويندا ، وجوزيف مويروري ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في كينيا

أدين ثلاثة ضباط شرطة في كينيا بقتل ثلاثة رجال، من بينهم محامي حقوق الإنسان ويلي كيماني، بعد ست سنوات من العثور على جثثهم في أحد الأنهار.

ووجدت القاضية "جيسي ليسيت" أن ضباط الشرطة فريدريك لليمان وستيفن تشيبوريت وسيلفيا وانجيكو ومخبر الشرطة بيتر نغوجي مذنبون بقتل كيماني وموكله جوزيفات مويندا وسائق التاكسي جوزيف مويروري في 23 يونيو 2016.

وتمت تبرئة ضابط شرطة رابع، ليونارد موانجي. سيتم الحكم على من تثبت إدانتهم في وقت لاحق.

أثار القتل الثلاثي غضبًا استثنائيًا في كينيا، حيث تظاهر مئات الأشخاص في الشوارع.

فيما كشف قاضي المحكمة العليا بتفاصيل مروعة كيف تم اختطاف كيماني، التي كانت تعمل في بعثة العدل الدولية ، أثناء مغادرتها محاكم مافوكو القانونية في نيروبي وتعذيبها وقتلها مع مويندا ومويروري. تم اكتشاف جثثهم بعد أسبوع.

وقالت هانا كيماني زوجة ويلي كيماني خارج المحكمة إن ست سنوات طويلة وصعبة في انتظار العدالة. قالت: "أود أن أقول إن تحقيق العدالة اليوم يوفر راحة لقلوبنا". "على الرغم من أنه قد لا يعيد ويلي كيماني، إلا أنه قد يجلب الراحة لقلوبنا."

في مقابلة مع صحيفة الغارديان العام الماضي، قال بول كينوثيا، والد كيماني: "لدي جرح في قلبي. ما دامت هذه القضية في المحكمة، لن يلتئم الجرح. كل عام يمر هو تذكير بكيفية مقتل ابني واثنين آخرين ".

وقال بنسون شامالا، المدير القطري لـمؤسسة العدل الكينية: "من أصل خمسة، لدينا أربعة مدانين وهو ما يبعث برسالة قوية مفادها أن نظام العدالة الجنائية يعمل. قد لا يكون مثاليًا، لكن يمكننا الاعتماد عليه ".

وقالت إلسي ساينا، المديرة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية في كينيا، إن لديها مشاعر مختلطة بشأن الحكم. وقالت: "من أعراض نظام العدالة الجنائية لدينا أن القضايا تستغرق وقتًا طويلًا للانتهاء منها، لا سيما تلك المتعلقة بالاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء التي تمس مساءلة الشرطة والشرطة".

لطالما كانت عمليات القتل على أيدي الشرطة مشكلة في كينيا. تلقت هيئة الرقابة الشرطية المستقلة الكينية (إيبوا) 20979 شكوى وعالجتها خلال 11 عامًا منذ إنشائها، ولكن تم الانتهاء فقط من 3437 تحقيقًا. وبحلول نهاية العام الماضي، كان هناك 17 إدانة و141 قضية مرفوعة أمام المحاكم.