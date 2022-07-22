شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: فعاليات الجلسة الأخيرة للحوار الوطنى رسمت مسار المناقشات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن ما نشهده من فعاليات تمهيدية لانطلاق الحوار الوطني تؤكد وجود نوايا جادة لإجراؤه وسط آليات تسعى لإنجاحه وخروجه بنتائج مثمرة نحو مستقبل أفضل في الإصلاح السياسي والحزبي ودعم خطى التنمية، ووجود إرادة وطنية خالصة في ذلك.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن الجلسة الأخيرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، وما أعقبها من مؤتمر صحفي، حملت الرد على تساؤلات عديدة وأوضحت مسار عملية الحوار الوطني بين مختلف الأطياف بالمجتمع المصري، وما يشمله من خطوات قادمة لانطلاقه، والحزب سيكون مستعد لطرح رؤيته في كافة العناوين المطروحة بصفتنا أحزاب إصلاحية على يسار السلطة.

ولفت إلى أنها حملت رسالة للجميع بعدم تحميل الحوار الوطني بأمور لها علاقة بما هو منصوص في الدستور والقانون، والتأكيد على أن ملف المجالس المحلية المحليات سيكون مطروح خطوة إجابية للغاية، فالحزب تقدم بمشروع قانون للمحليات وهو يراعي النسب الدستورية باستخدام القائمة النسبية مع القائمة المطلقة والدمج بينهم ويتيح فرصة للتنافسية.