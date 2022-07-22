شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": زيارات الرئيس السيسى الخارجية تعكس قوة مصر فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي شملت ألمانيا وصربيا، مؤكداً أنها جاءت في ظل وجود الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجه التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى.

وأضاف عدلى أن تلك الزيارات تعكس الإرادة السياسية المشتركة لكل من مصر وصربيا للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية التي شعر بها كل المصريون خلال السنوات الثمانية الماضية.

وذكر أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن تلك الجولات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة في ظل الصراعات والتحديات التي تواجهها دول المنطقة.