شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى السبعين لثورة يوليو الخالدة.

وأفادت الرئاسة الموريتانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الغزوانى قدم للرئيس السيسى التهنئة بمناسبة ثورة الثالث والعشرين يوليو، وأعرب عن سروره بتقديم أحر التهانى، متمنيا للشعب المصرى الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وجدد الرئيس الغزوانى تأكيده للرئيس السيسى حرصه على العمل سويا لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.