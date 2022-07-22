الارشيف / اخبار العالم

تنسيقية شباب الأحزاب تبحث ضوابط الاستيراد بالمنطقة الحرة فى بورسعيد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تبحث ضوابط الاستيراد بالمنطقة الحرة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التسويق السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الدوري بمقر التنسيقية، لترتيب أولويات جدول الأعمال والتباحث بشأن الموضوعات الطارئة، وتناول الاجتماع الأزمة التجارية التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليا، والقرارات الأخيرة بشأن ضوابط الاستيراد بالمنطقة الحرة.

 

وفي هذا السياق، تقرر عقد لقاءات مع الأطراف المعنية في صورة حوار مجتمعي للوقوف على أسباب وملابسات الأزمة وإيجاد حلول توافقية بشأنها.

 

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى سبل جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إضافة إلى مقترحات بشأن ذوى الهمم، والصحة النفسية، ومكافحة العنف ضد المرأة وغيرها.

 

ويذكر أن "التسويق السياسي" لجنة مستحدثة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى الترويج للمبادرات والمقترحات وحوكمة المخرجات النهائية للمنتديات، في إطار حرص التنسيقية على طرح منظور مختلف لمعالجة قضايا المجتمع، تماشيا مع مبدأ "سياسة بمفهوم جديد".

 

295062228_353811016923525_3109927571502361694_n

 

295088346_353811066923520_3858044864607551998_n (1)

 

295378778_353811113590182_4670574799401745643_n

 

295395785_353811163590177_8878646634990273367_n
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا