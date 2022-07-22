شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تبحث ضوابط الاستيراد بالمنطقة الحرة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التسويق السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الدوري بمقر التنسيقية، لترتيب أولويات جدول الأعمال والتباحث بشأن الموضوعات الطارئة، وتناول الاجتماع الأزمة التجارية التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليا، والقرارات الأخيرة بشأن ضوابط الاستيراد بالمنطقة الحرة.

وفي هذا السياق، تقرر عقد لقاءات مع الأطراف المعنية في صورة حوار مجتمعي للوقوف على أسباب وملابسات الأزمة وإيجاد حلول توافقية بشأنها.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى سبل جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إضافة إلى مقترحات بشأن ذوى الهمم، والصحة النفسية، ومكافحة العنف ضد المرأة وغيرها.

ويذكر أن "التسويق السياسي" لجنة مستحدثة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى الترويج للمبادرات والمقترحات وحوكمة المخرجات النهائية للمنتديات، في إطار حرص التنسيقية على طرح منظور مختلف لمعالجة قضايا المجتمع، تماشيا مع مبدأ "سياسة بمفهوم جديد".