شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد الاجتماع الأول للجنة الأمن الغذائى ضمن حملة "سوا هنعدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الأمن الغذائى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاجتماع الأول، ضمن حملة "سوا هنعدى" بحضور المهندس محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

ويستهدف الاجتماع تحديد ملفات العمل، وتحديد دور كل عضو للعمل، ومنها ملفات الثروة الحيوانية واستبدال السلالات المحلية بالمستوردة لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان، وملف الزراعات التجمعية، وتفتيت الحيازات الزراعية، وملف المناطق اللوجستية "قياس الأسعار - التضخم"، والزراعات التعاقدية، وحملات التوعية في القري والمحافظات، وزيارات ميدانية للجامعات والاحزاب والصوامع وتجربة الصوامع وزيارة المشروعات القومية وأهميتها .

شارك في الاجتماع من أعضاء التنسيقية، محمد نبيل، أحمد قاعود، الحسن العزاوى، ماهر الفضالي، إسلام الجندي، إسلام أبو سريع، فاطمة يكن، ونور الهدى المكاوى.