شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ماني.. بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعدما تعاقد الفريق مع النجم السنغالي ساديو ماني من صفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع هارى كين

وكان فريق بايرن ميونخ قد تعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أبرزهم ساديو ماني لاعب فريق ليفربول وماتياس دي ليخت من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، ويسعى في الوقت الحالى من الدخول في مفاوضات مع نجم توتنهام.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ممثلي إدارة بايرن ميونخ تواصلوا مع وكيل أعمال هارى كين لاعب توتنهام من أجل معرفة موقف اللاعب من الانضمام إلى بطل الدوري الألماني الصيف المقبل أم لا.

ويمتلك هارى كين صاحب الـ28 عامًا عقد مع فريق توتنهام هوتسبير حتى عام 2024، ولكن المهاجم الإنجليزي أكد في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الفريق من أجب البحث عن الألقاب.

وأبدى مسوؤلي بايرن ميونخ الاهتمام الكبير في التعاقد مع هارى كين من أجل تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، من أجل ضمان الحصول على الألقاب رفقة الفريق البافاري.

وبحسب صحيفة "سبورتس بيلد" الألمانية فإن بايرن ميونخ اتصل بفريق توتنهام من أجل معرفة إمكانية الاستغناء عن اللاعب قبل الموسم المقبل أم لا، وحتى الآن لم يتقى إدارة بايرن ميونخ الرد النهائي.

أرقام هارى كين

ولعب هارى كين في جميع المسابقات رفقة الفريق 385 مباراة حيث قام بتسجيل 247 هدف في جميع الحراس.