شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. آرسنال يعُلن تعاقده مع لاعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما توصل لاتفاق بين إدارة الناديين في الفترة الأخيرة من أجل دعم صفوف الجانرز استعدادًا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

آرسنال يعُلن التعاقد مع زيتشينكو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق آرسنال قد أعلن اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجارى عن تعاقده مع الدولى الأوكراني أولكساندر زيتشينكو مدافع فريق مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر آرسنال بيان رسمي له عبر الموقع الرسمي له على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب:"يمكننا أن نعلن اليوم انضمام لاعب مانشستر سيتي أولكساندر زيتشينكو بعقد طويل الأمد مع الجانرز آرسنال.

أرقام زيتشينكو في الدوري الإنجليزي

ولعب صاحب الـ25 عامًا في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي 128 مباراة في جميع المسابقات كما لعب في 52 مباراة مع منتخب أوكرانيا.

وقال أرتيتا عن تعاقد آرسنال مع زيتشينكو:"سعيد للغاية بانضمام الأوكراني لنا في كتيبة الجانرز، إنه لاعب جيد وأعرفه على المستوي الشخصي عندما كنت أعمل في مانشستر سيتي كمساعد للمدرب بيب جوارديولا".

مهارات لاعب آرسنال الجديد