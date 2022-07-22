انت الان تتابع خبر التربية تُحدد موعد ومكان إجراء اختبارات المتقدمين في مدارس الموهوبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن موعد انطلاق اختبارات اختيار الطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين للعام الدراسي ( 2022 - 2023) في المحافظات (البصرة – ذي قار – ميسان – النجف الأشرف – نينوى – بغداد - الأنبار)".وبينت، أن "الاختبار سيكون يوم الأحد 24 تموز الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مؤكدةً أداء الاختبار ورقياً مع جلب الهوية التعريفية وهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية، مع ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية المطلوبة لضمان الاشتراك في الاختبار ".

وفيما يلي مواقع الاختبار في المحافظات المذكورة في أعلاه وهي كالآتي :

- مدرسة الموهوبين في بغداد (مدرسة الموهوبين / بغداد / حي الجامعة / قرب جامع نجمة/مجاور ثانية الجامعة للبنات) .



- مدرسة الموهوبين في النجف الأشرف (مدرسة الموهوبين/ النجف / حي السلام /قرب مدرسة مهدي العطار) .

- مدرسة الموهوبين في ذي قار (مدرسة الموهوبين / ذي قار /الصالحية / شارع العروبة /مجاور معهد الفنون الجميلة) .

- مدرسة الموهوبين في ميسان (مدرسة الموهوبين /ميسان / داخل جامعة ميسان / قاعات كلية القانون / مدخل الجامعة من جهة الحي العسكري(الباب الخلفي) .

- مدرسة الموهوبين في نينوى (مدرسة الموهوبين/ نينوى/ حي الشرطة /خلف مطعم الساعة) .

- مدرسة الموهوبين في الأنبار (مدرسة الموهوبين / الأنبار / كلية الصيدلة / شارع أربعين /قرب مستشفى الرمادي) .

- مدرسة الموهوبين في البصرة (مدرسة الموهوبين / البصرة / في الجمعيات) ، حي الخليج / شارع جامع المناصير الفرعي / قرب مديرية الامتحانات .

